«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз и ставка на матч 3-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Арсенал».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.80.

«Новый сезон для нового главного тренера тульского «Арсенала» пока не задаётся. В 1-м туре под руководством Сергея Подпалого клуб скатал унылую нулевую ничью с «Ахматом» на своём поле. Соперники выглядели сопоставимо, а результат получился вполне закономерным. С созиданием совсем не задалось.



Во 2-м туре туляки снова дома вовсе проиграли «Уфе». Тут уже пошло повеселее: три мяча на свой счёт записали гости, двумя ограничились хозяева. Однако стоит отметить, что последние получили целых восемь жёлтых карточек, две из которых стали вторыми.



Теперь замбийские братья Эванс и Кингз Кангва не смогут помочь своей команде в матче с «Краснодаром». Также Сергей Подпалый не сможет рассчитывать на основного голкипера Михаила Левашова, который всё ещё находится в лазарете. У краснодарцев же сейчас нет столь внушительных кадровых проблем, как на финише прошлого сезона.



Конечно, под вопросом участие Ари, Спаича и Классона, но Мурад Мусаев сумел найти другие оптимальные сочетания, которые показывают себя очень хорошо. «Быки» справедливо идут фаворитом, особенно на своём поле. Туляки, конечно, сделают всё возможное, но вообще команды сейчас просто находятся на разных уровнях.



Потому не видим смысла мудрить. Защита у гостей пока не впечатляет, плюс кадровые потери. Три гола обозлённые после неудачи в Москве хозяева наверняка сообразят. Раз так, П1 с форой (-1) за коэффициент 1.80 смотрится заманчиво».