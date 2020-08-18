«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: гол Неймара за 2.30.



«Если «ПСЖ» и должен был по-хорошему обыграть «Аталанту», то проход «Лейпцига» в паре с «Атлетико Мадрид» — серьёзная сенсация. Но команда Нагельсамана, как кажется, на полуфинале останавливаться не собирается. «Лейпциг» был хорош, хорошее движение. Очень понравилось, как «Лейпциг» по ходу матча правильно реагировал на ситуацию, которая была на футбольном поле.



У парижан всё решил выход на поле Мбаппе, но и прекрасный матч сыграл Неймар. Он был вездесущ – обыгрывал, раздавал, сам не забил, хотя моментов было предостаточно. Видно, что Неймар очень сконцентрирован и сосредоточен на этой Лиге чемпионов. «ПСЖ» должен быть доволен, что ему достался «Лейпциг», а не «Атлетико», потому что с мадридцами было бы сложнее.



«Лейпциг» — андердог в этой паре, может преподнести сюрприз, но надо плясать от «ПСЖ» — он опытнее, богаче и мощнее, чем «Лейпциг». Но в отдельно взятом матче может произойти всё что угодно. На исход и тотал я бы здесь не ставил, отталкиваясь от того, что мы увидели в четвертьфиналах. В матче с «Аталантой» настоящим королём был Неймар – он исполняет штрафные, он исполняет пенальти, если он будет. У него были моменты, возможно, то что он не забил в игре с «Аталантой», он перенесёт на полуфинальный матч против «Лейпцига».



Мой прогноз на эту встречу – гол Неймара за коэффициент 2.30», — сказал Генич.



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