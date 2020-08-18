«Тамбов» — «Химки»: прогноз Александра Аксёнова на матч РПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Тамбов» — «Химки».



Ставка: ничья за 3.32.



«Химки» вернулись в РПЛ, и пока очевидно, что подмосковная команда мало чем может удивить лидеров нашего футбола, но при этом вполне способна навязать борьбу тем, кого принято считать середняками и аутсайдерами. Матч с «Сочи» получился именно таким — химчане вели в счёте и могли победить, но всё завершилось ничьей.



Кажется, что ближайшая игра для «Химок» из этой же категории. В соперниках «Тамбов», который удержался в элитном дивизионе, но теперь играет без Мелкадзе, а этот футболист расставлял атакующие акценты у тамбовчан. В составе, правда, теперь есть Панченко, парочка других, весьма заметных футболистов, но для игровой стабильности нужно время.



В общем, почти не сомневаюсь, что матч получится упорным, небольшое преимущество будет на стороне хозяев, но «Химки» вполне могут удивить. Например, не проиграть. Таким образом, мой прогноз на матч «Тамбов» — «Химки» — ничья», — сказал Аксенов.



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