«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: «РБ Лейпциг» не проиграет за 2.16.



«В первом матче полуфинала Лиги чемпионов встретятся «Лейпциг» и «ПСЖ». В этом розыгрыше еврокубка уже произошло много неожиданностей. «Лейпциг» смог пройти опытнейший «Атлетико», даже без одного из своих ключевых игроков, Тимо Вернера.



«Лейпциг» смог сохранить структуру и снова показать великолепную тактическую игру. Все это вкупе с индивидуальным мастерством и не без доли везения принесло немцам победу над мадридцами.



«ПСЖ» тоже не без помощи фортуны смог пройти «Аталанту». Хотя в их матче парижане заслуживали намного раньше сравнять счёт, чем в самом конце встречи. Тем не менее мне «Аталанту» было жаль. Она держалась всю игру и упустила драгоценную победу только на 90-й минуте встречи.



Но в той игре все парижане, и Неймар в частности, сделали всё для прохода «ПСЖ» в полуфинал.



В этой встрече у меня нет фаворита, особенно учитывая, как развиваются матчи со всеми сильными командами в еврокубках. Поэтому я оттолкнусь от своих ощущений.



Думаю, «Лейпциг» в состоянии навязать борьбу Неймару & Co. Считаю, что матч будет как минимум равным. Нагельсман подберёт команде Тухеля оптимальную тактическую схему и расстановку. Да и в игре с «Аталантой» «ПСЖ» показал, что может допускать много ошибок в атаке, что сыграет на руку немцам.



Предположу, что «Лейпциг» не проиграет в основное время и сотворит ещё одну сенсацию», — сказал Калиниченко.



Делайте ставки в "Бетмастере": конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Прогноз: хитрый Нагельсман ошеломит Неймара, Икарди и Мбаппе В матче с «Аталантой» голкипер парижан Кейлор Навас получил травму.