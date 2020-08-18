«Сочи» — «Рубин»: прогноз Владислава Радимова на игру 3-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Рубин».



Ставка: победа «Рубина» с форой (0) за 2.14.



«У «Сочи», как и у «Рубина», есть проблемы в атаке. В этой игре всё же рискну и поставлю на «Рубин» с нулём. «Рубин» всё-таки команда тренерская, будет искать контратаки. У «Сочи» проблемы с атакующим потенциалом: два гола забил Нобоа, один — Полоз, причём два из трёх — с пенальти. Плюс пенальти постоянно ставить не будут.



У «Рубина» есть футболисты, которым нужно пространство, например Игнатьев, Кварацхелия. «Сочи» придётся раскрываться, поэтому у «Рубина» будет больше шансов в контратакующей игре, нежели когда он играет с более сильным клубом, например с «Локомотивом».



В прошлом туре «Химки» создали много моментов против «Сочи», но подвела реализация. «Рубин» всё же более крепкий соперник, поэтому может воспользоваться проблемами сочинцев в обороне. Правда, Игнатьев за две игры забил один гол, да ещё и с пенальти, но когда-то его должно прорвать. Да и класс Игнатьева выше, чем у футболистов «Химок». Думаю, что «Рубин» будет ближе к победе», — сказал Радимов.



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«Сочи» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Кварацхелия снова останутся без победы «Рубин» после скандального старта мотивирован, но «Сочи» не проигрывает дома уже шесть игр.