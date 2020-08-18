«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Алексея Андронова на полуфинал Лиги чемпионов

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 1.97.



«Лейпциг» потерял Тимо Вернера – свою главную атакующую силу. Он не доигрывает этот сезон за немецкую команду, и все думали, что «Лейпциг» обречён, но в игре против «Атлетико» команда показала характер и совершенно заслуженно победила.



Интересное противостояние двух немецких тренеров, ещё достаточно молодых – Юлиан Нагельсман вообще самый молодой тренер, который добирался до этой стадии Лиги чемпионов. Занятно, что Тухель имел отношение к началу тренерской карьеры Нагельсмана. Именно он посоветовал ему присмотреться к такому варианту. Теперь они встретятся между собой.



Понятно, что в «ПСЖ» Неймар, Мбаппе – они фавориты, но «Лейпциг» в той ситуации, когда терять ему совершенно нечего, поэтому он может быть дополнительно опасен. Я не сомневаюсь, что закрываться и защищать 0:0 они не будут, они будут идти вперёд.



У «ПСЖ» многое не залетело в четвертьфинальном матче, вроде как по футбольной примете теперь голы должны пойти. Я жду от этого матча результативного футбола. Обе забьют и тотал больше 2.5 – простая и любимая ставка, коэффициент 1.97», — сказал Андронов.



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