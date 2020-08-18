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«Тамбов» — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

«Тамбов» — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Химки».

Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.65.

«Трудно выделить фаворита, но всё-таки им для меня является «Тамбов». «Химки» о себе громко заявляют. Они, правда, могут не проиграть в этом матче, но у «Тамбова» шансы на три очка выше.

«Тамбов» играет, с одной стороны, просто, а с другой – против него трудно действовать. Команда умело защищается и очень сильно огрызается. Даже в игре против ЦСКА всё могло закончиться для «армейцев» менее позитивно.

«Химки» – более мобильная команда, но в атаке пока есть некоторые проблемы. «Химки» могут не проиграть, хотя будут играть на победу.

Этот матч можно назвать игрой за шесть очков. Игра получится аккуратной, с минимумом опасных моментов, голов. Обе команды сыграют осторожно», — сказал Непомнящий.

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