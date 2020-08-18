«Тамбов» — «Химки»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Тамбов» — «Химки».
Ставка: меньше 3 мячей в матче за 1.65.
«Трудно выделить фаворита, но всё-таки им для меня является «Тамбов». «Химки» о себе громко заявляют. Они, правда, могут не проиграть в этом матче, но у «Тамбова» шансы на три очка выше.
«Тамбов» играет, с одной стороны, просто, а с другой – против него трудно действовать. Команда умело защищается и очень сильно огрызается. Даже в игре против ЦСКА всё могло закончиться для «армейцев» менее позитивно.
«Химки» – более мобильная команда, но в атаке пока есть некоторые проблемы. «Химки» могут не проиграть, хотя будут играть на победу.
Этот матч можно назвать игрой за шесть очков. Игра получится аккуратной, с минимумом опасных моментов, голов. Обе команды сыграют осторожно», — сказал Непомнящий.
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