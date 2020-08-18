«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов 18 августа

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: обе забьют за 1.69.
«18 августа в Лиссабоне сойдутся «Лейпциг» и «ПСЖ». «Лейпциг» — новичок. Команда впервые дошла до полуфинальной стадии этого турнира. «ПСЖ» — завсегдатай плей-офф Лиги чемпионов, но в последнее время не добивающийся больших успехов.
Может быть, для парижан как раз пришло время прервать эту неприятную серию досадных поражений. В очередной раз нужно дожать соперника, как это «ПСЖ» сделал на предыдущей стадии, играя с «Аталантой».
У «ПСЖ», помимо всего прочего, кроме опыта есть преимущество еще и одного дополнительного дня отдыха. А если говорить глобально, то отдых у «ПСЖ» вообще был мощный. Мы же знаем, что чемпионат Франции из-за коронавируса так и не возобновился.
У «Лейпцига» за плечами длительный и серьезный турнир в Бундеслиге. Поэтому та же самая ситуация для «ПСЖ», что и в игре с «Аталантой», которая провела чемпионат Италии. Не из-за этого ли на последних минутах матча «ПСЖ» настолько предпочтительнее выглядел физически? Это, а еще мастерство исполнителей, позволило Парижу выйти в полуфинал.
С атакой вроде все нормально. Мбаппе восстановился. Есть еще Неймар. К ним присоединится Ди Мария, который пропускал предыдущую игру из-за дисквалификации.
Атака пойдет на атаку. Я думаю, что «Лейпциг» тоже готов на такую игру. Определенный опыт эта веселая задорная команда уже приобрела. Ей нечего терять. Коса нашла на камень.
Мне кажется, нас ждет интересный футбол. Я вас подвожу к своей ставке, в которой речь пойдет о забитых голах. Определенная слабость возможно возникнет в обороне «ПСЖ». Если вы помните, на четвертьфинальной стадии получил травму Навас — основной голкипер «ПСЖ». Мы знаем, что он значит для команды. Возможно, он не выйдет на поле. Эта потеря усугубляется тем, что травму получил и защитник Силва, тоже важнейшее звено в обороне «ПСЖ».
Подойду к статистике. Если взять пять из семи последних матчей в Лиге чемпионов, то в матчах «ПСЖ» и «Лейпцига» забивалось больше двух мячей. Давайте на это обратим внимание. Ставлю на то, что обе команды забьют с коэффициентом 1.69», — сказал Гусев.
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