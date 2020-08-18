«Краснодар» — «Арсенал»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Краснодар» — «Арсенал».
Ставка: победа «Краснодара» с форой (-2) за 3.44.
«Думаю, что «Краснодар» не испытает никаких проблем с «Арсеналом». Игра туляков совершенно не впечатляет. «Арсенал» — это разочарование старта нынешнего сезона и конца прошлого. У Тулы нет того баланса в игре, которым она отличалась все время. «Арсенал» легко попадет под «каток» «Краснодара», тем более на чужом поле. «Арсеналу» чудом удалось сыграть 0:0 с «Ахматом», с «Краснодаром» же команда обречена получать голы.
«Краснодар» легко справился с «Уфой», но не смог забить «Локомотиву», все-таки москвичи оказывали серьезное сопротивление, которого Тула оказать не сможет. С «Краснодаром» бесполезно соревноваться в атакующем футболе, а закрываться «Арсенал» не умеет.
«Краснодар» очень хорошо смотрелся в матче с «Уфой» и я думаю, что с Тулой будет выглядеть примерно также. Плюс для команды игра с «Арсеналом» — первая на своем стадионе в этом сезоне. Тулякам не позавидуешь», — сказал Радимов.
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