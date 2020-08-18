«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз Павла Лысенкова на матч 1-го раунда Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 4-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Айлендерс» — «Вашингтон».



Ставка: ТМ 5 за 1.92.



«Только в 2,1% случаев команда в плей-офф НХЛ спасала серию, когда уступала в ней 0-3. Ну и «Вашингтон» так не спасался никогда.



В третьем матче мы видели упорную борьбу, овертайм, но там Джордан Эберле и Мэттью Барзал подловили игроков «Кэпиталз» на провале в обороне и наказали. Всё-таки защита у «Айлендерс» гораздо лучше (2:1 ОТ).



Что будет в четвёртом матче? «Вашингтон» мало того что уступает – он играл без Никласа Бекстрема, Михала Кемпны, а это хоккеисты основного состава.



Я бы поостерёгся тут ставить на победу одной из команд. Брал бы тотал меньше 5 в основное время, потому что жду мегаупорную борьбу до забитого гола. Вот как «Филадельфия» победила «Монреаль» с футбольным счётом (1:0). Что-то такое может быть и здесь, как подсказывает предчувствие. «Вашингтон» не выкинет белый флаг, а будет упираться до последнего», — сказал Лысенков.



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