Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.79.



«Мои прогнозы обрастают такими легендами в народной среде, что теперь, когда я употребляю слова, которые даже в аудитории МГУ звучат вызывающе, у меня уже находятся оппоненты.



«А что он имел в виду, когда сказал слово „парадигма?“. Имел в виду ровно то, что имел, когда рассуждал про восьмёрку лучших команд в мире, собравшихся в Лиссабоне. Вы могли предсказать то, что там происходит?



Жалко, с другой стороны, „Аталанту“. В начале сезона кто мог такое предположить? Это же горстка молодых людей, ещё не известных никому в футбольном мире. Под руководством своего тренера они ворвались в элиту. И что они там вытворяли? Несправедливо это.



Сколько арабских и грузинских лари вбухано в команду „ПСЖ“?» Как же так? За две секунды Неймар не попадает ни так ни сяк. Я думал, что он треплет нервы. Впереди у нас самый интересный матч сезона. Выскочки из Германии, внебрачные дети Меркель. Против них «ПСЖ», которые впервые за много лет вышли в ту самую стадию. Им осталось разгромить «Лейпциг».



«ПСЖ», конечно, выиграет. Хочу обратиться к поклонникам «Лейпцига». Вы и так добились очень многого. С другой стороны, знаю я вас, поклонников. Вам забить на команду, лишь бы заработать. Поэтому давайте не делать вид, что вы пускаете слезу.



По всем пацанским понятиям о футболе и по всем представлениям о справедливости, столько лет спустя, «ПСЖ» должны пройти дальше. Но это не делает «Лейпциг» менее удивительной командой. Этот мальчик на бровке. Это же просто праздник ума и сердца. 33 года.



«ПСЖ» идёт дальше, побеждая удивительную и более везучую, чем «Аталанта», команду, влюбившую в себя весь мир. А когда-то мы сетовали, что «Зенит» проиграл им 0:27. Я тогда сказал, что напрасно вы недооцениваете «Лейпциг». Тренера нанимал я. Он ещё покажет вам. Я оказался прав, «Лейпциг» с триумфальным сезоном. Ставлю на победу «ПСЖ» в этом матче с коэффициентом 1.79», — сказал Кушанашвили.



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