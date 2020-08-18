«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги чемпионов

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» за 1.80.



«Лейпциг» просто шокировал, обыграв «Атлетико». Но всё-таки класс немецкой команды не настолько высок, чтобы продолжать выбивать из турнира главных фаворитов Лиги чемпионов. Да и без Вернера уровень «Лейпцига» стал явно ниже, чем было в ходе сезона в бундеслиге. Думаю, что «ПСЖ» вместе с восстановившимся Мбаппе — сильнейшим футболистом мира после золотой эпохи Месси и Криштиану Роналду — выиграет этот полуфинал в основное время. Коэффициент на чистую победу парижан показался мне на удивление высоким — 1.81. Эпичная волевая победа в четвертьфинале наверняка подарит французскому гранду драйва и уверенности. Ставлю на выигрыш «ПСЖ» в основное время», — сказал Вишневский.



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