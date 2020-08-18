«Айлендерс» — «Вашингтон»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 4-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на 4-й матч серии плей-офф НХЛ «Айлендерс» — «Вашингтон».
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.47.
«Понятно, что шансы Овечкина с партнёрами выйти в следующий раунд минимальны, в первую очередь речь идёт о сохранении лица. Вылететь в четвертьфинале конференции всухую — это натуральное унижение. Даже со всеми скидками на уникальный сезон и скомканную подготовку.
Потому рассчитываем, что для «Кэпс» четвёртая игра станет делом принципа. В принципе накануне эпизодами они смотрелись здорово. Во втором периоде атака напоминала себя образца лучших матчей регулярного чемпионата: шайба ходила, моменты создавались, давление присутствовало. Теперь надо показать такой хоккей на более-менее длинном отрезке.
Букмекеры сделали выводы и теперь выставляют практически равную линию. Мы бы выбирали между лобовой П2 за 2.47 и итоговой победой «Кэпиталз» за крепкий коэффициент 1.94. «Вашингтон», конечно, далёк от оптимальных кондиций, но 0-4 в серии он всё же не заслужил».
- 18 августа 2020
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