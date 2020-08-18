«Сочи» — «Рубин»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

Сегодня, 18 августа, «Сочи» примет «Рубин» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.59. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.14. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.36.



Букмекеры считают, что матч 3-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.



Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.01.

«Сочи» — «Рубин». Прогноз: Слуцкий, Дюпин и Кварацхелия снова останутся без победы «Рубин» после скандального старта мотивирован, но «Сочи» не проигрывает дома уже шесть игр.