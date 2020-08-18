«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 18 августа

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: победа «ПСЖ» за 1.81.
«РБ Лейпциг», являющийся одним из самых молодых клубов Лиги чемпионов и творящий настоящую сенсацию, сыграет в полуфинале с ПСЖ, который провёл не так много официальных игр в последнее время.
«Быки» упустили вторую строчку в Бундеслиге, зато без каких-либо проблем добрались до столь высокой стадии в Лиге чемпионов. Недавно они уничтожили «Атлетико» (2:1), продолжат ли побеждать?
Немцы проделали колоссальную работу, что и помогло забить на 88-й минуте. Вряд ли второй раз подряд им удастся дожать противника, под конец сезона сил у оппонента больше.
Красно-синие долго были без официальных поединков, поэтому против «Лиона» (1:0, П) в Суперкубке Франции было невероятно сложно. На нервах парижане продавили «Аталанту» (2:1), повторится ли это?
Думаю, что французы на классе добудут сегодня важную викторию в основное время, поскольку получилась великолепная возможность взять трофей, даже удача на их стороне», — сказал Павлюченко.
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