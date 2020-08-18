«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Александра Елагина на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.46.



«18 августа в Лиссабоне на стадионе «Да Луж» в первом полуфинале экстраординарного розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА встретятся немецкий «Разен Балльшпорт Лейпциг» и французский «Пари Сен-Жермен».



Это будет своего рода знаменательная игра. Во-первых, впервые в истории ЛЧ в полуфинале представлены три команды, которые возглавляют менеджеры из Германии, так что в крайнем случае один немецкий тренер в финале со своими ребятами сыграет точно. Во-вторых, Юлиан Нагельсманн, руководящий «Лейпцигом», начинал свою тренерскую карьеру под крылом Томаса Тухеля – нынешнего менеджера «ПСЖ», помогая ему в молодёжной команде «Аугсбурга» в 2008-м. В-третьих, Нагельсманн, которому в июле исполнилось 33 года, стал самым молодым тренером в истории ЛЧ, который вывел свою команду в полуфинал ЛЧ. В-четвёртых, «РБ Лейпциг», чья история начинается с 2009 года и выступлений в Оберлиге «Зюд» (5-й по уровню дивизион), уже через 11 лет играет в полуфинале главного клубного турнира Европы и всего лишь в третий раз выступает в еврокубках.



В четвертьфинале «Лейпциг» уверенно переиграл такого опытнейшего турнирного бойца как мадридский «Атлетико» во главе с Диего Симеоне. Пусть победный счёт и скромен – 2:1, однако в том, что в полуфинал выйдет именно «Лейпциг», сомнений не возникало уже после первого тайма – так мощно показали себя ребята Нагельсманна.



На этой же стадии «ПСЖ» лишь в самой концовке чудом вырвал волевую победу у симпатичной «Аталанты», забив подряд два мяча на 90-й минуте – 2:1.



На первый взгляд, фаворитом в этой паре выглядит «ПСЖ» со своими звёздами Мбаппе, Неймаром и другими. «Лейпциг», продав Тимо Вернера в «Челси», лишился мощного бомбардира.



Однако без Вернера был пройден «Атлетико», без Вернера, не сомневаюсь, «Лейпциг» будет достойно выглядеть против французского гранда, который во второй раз в своей истории будет выступать в полуфинале Лиги чемпионов. В первый – «ПСЖ» был остановлен весной 1995 года «Миланом» – 0:1, 0:2.



В нынешнем противостоянии «ПСЖ» и «Лейпцига», в составах которых играют признанные мастера атаки, я бы поставил на голы», — сказал Елагин.



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