«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Александра Неценко на игру Лиги чемпионов 18 августа

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Неценко дал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 1.89.
«Немцы уже прыгнули выше головы и стали одной из главных сенсаций турнира, сумев выбить мадридский «Атлетико» и не оставить никаких шансов «Тоттенхэму» Жозе Моуринью, пусть он и был обескровлен травмами ведущих футболистов. Сейчас у «Лейпцига» есть хорошая возможность войти в историю, правда, сделать это будет очень непросто. «Лейпциг» играет результативно в Лиге чемпионов – 13 из 15 последних матчей заканчивались забитым мячом. Плюс не будем забывать о том, что Юлиан Нагельсман прекрасно знает Томаса Тухеля – именно специалист «ПСЖ» дал путёвку в жизнь в качестве тренера Нагельсману, когда тренировал вторую команду «Аугсбурга», а Нагельсман, который мучился с травмами, получил задание внимательно изучать соперников команды, которую тренировал Тухель. Он достаточно здорово проявил себя на этом посту, получив возможность прогрессировать и дальше.
Парижане точно станут сильнее в сравнении с матчем с «Аталантой». После дисквалификации возвращается Ди Мария, Мбаппе явно проведёт на поле более получаса. Самая оптимистичная новость состоит в том, что травмированные ранее центральные полузащитники Верратти и Гуйе всё-таки успели провести одну тренировку в общей группе. Да, их не хватит на весь матч, но они смогут усилить игру парижан со скамейки запасных.
«ПСЖ» забивает в 33 матчах подряд в Лиге чемпионов. Думается, что останавливаться на этом он не собирается, плюс достаточно большое количество моментов было создано в противостоянии с «Аталантой». Оборона парижан не слишком надёжна, и я думаю, что в этом матче обе команды забьют, но «ПСЖ» не проиграет. Сумма этих условий даёт нам коэффициент 1.89», — сказал Неценко.
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