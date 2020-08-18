«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на полуфинальную игру Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.32.



«Всего шаг до финала. «ПСЖ» давно мечтал попасть в решающий матч Лиги чемпионов, но год за годом не удавалось это сделать. Да и сейчас всё могло закончиться печально. До последнего момента проигрывали «Аталанте», но внезапно в концовке взорвались и забили два мяча. После таких побед появляется серьёзная уверенность в своих силах.



Но «Лейпциг» — это точно не подарок. Признаюсь, давно не видел, чтобы так возили мадридский «Атлетико». Не ожидал, что «Лейпциг» будет играть с таким преимуществом. Он показал очень хорошее движение, много креатива было. И не будем забывать, что сейчас уже «Лейпциг» играет без лучшего бомбардира команды Вернера. Но выходит, что отряд не заметил потери бойцы. У «Лейпцига» есть команда. В этом его сила.



Но всё-таки в этой встрече я поставлю на «ПСЖ». Мне кажется, лидеры, звёзды должны здесь решить исход встречи. Неймар был хорош в прошлом матче, правда, в завершающей стадии атак у него никак не получалось, но всё равно его заслуга в победе велика. Ну и Мбаппе, думаю, будет уже лучше готов. Они с Неймаром что-то обязательно придумают. Так что моя ставка — «ПСЖ» с форой (-1)», — сказал Титов.



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