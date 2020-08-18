«Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Романа Гутцайта на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.64.



«Обе команды на предыдущих стадиях турнира показали, что они способны менять судьбу игры в концовке. «Лейпциг» забил в ворота «Атлетико», ну а Париж совершил вообще сумасшедший камбэк в матче с «Аталантой», когда казалось, что очень тяжело обстоят дела с реализацией моментов. Парижане всё равно смогли собраться и забили два мяча. Это, конечно, будет просто сумасшедшее воодушевление для коллектива накануне полуфинала.



Любопытно, что оба клуба не такие опытные в том, что касается участия на такой поздней стадии Лиги чемпионов. «Лейпциг» и Париж — команды, которые всё-таки испытывают что-то новое.



Понятно, что «ПСЖ» идёт здесь абсолютным фаворитом. В такой ситуации, я думаю, отсутствие давления, оказываемого на «Лейпциг», сможет сыграть на руку команде Юлиана Нагельсмана.



Оба клуба не стремятся к тому, чтобы играть от обороны. Два немецких специалиста тренируют эти команды. Они, конечно, прежде всего думают о том, как создавать, а не о том, как обороняться.



Я думаю, здесь, как и во многих матчах именно этой еврокубоковой отметки, матч может оказаться результативным. Я имею в виду именно финальные стадии. Одна проходит в Португалии в Лигу чемпионов, другая в Германии в Лигу чемпионов. Мы видим, что команды забивают много.



Я думаю, что здесь тенденция продолжится. Тотал больше 2.5 эти команды вполне способны пробить. Смотрим полуфинал Лиги чемпионов и болеем за голы», — сказал Гутцайт.



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