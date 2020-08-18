«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги чемпионов 18 августа

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 1.82.



«Сегодня встречаются победители групп А и G. Для «ПСЖ» такой формат турнира, когда всё решается в одном матче, более приемлемый. Ну не везёт сине-красным и всё – один матч проходит нормально, второй на поле выходит другая команда. Руководство поставило задачу выиграть Лигу чемпионов, и эта цель как никогда близко.



«РБ Лейпциг» выиграл группу с «Лионом», с которым имеет шанс встретиться в финале. В плей-офф «быки» с лёгкостью расправились с «Тоттенхэмом» и «Атлетико», которых все слишком переоценили.



Самая сильная сторона соперников — это атака. Даже без Вернера немецкий клуб пробивает любую линию обороны, что доказано на «индейцах». «Пари Сен-Жермен» сохранил Неймара и Мбаппе, которые доказали свою способность решать исход любой игры не один раз.



Я считаю, что сегодня команды сумеют как минимум расписаться в воротах. Мне очень симпатична команда Юлиана Нагельсмана, но я отдам предпочтение французскому чемпиону. Подстрахую пари комбинированной ставкой.



Моя ставка – «ПСЖ» не проиграет + обе забьют за 1.82», — сказал Мостовой.



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