«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Павла Занозина на игру 1/2 финала ЛЧ 18 августа

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».
Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 4.30.
«Как говорил Анатолий Бышовец, «только полный идиот может верить в то, что действительно происходит». Но это так. «Лейпциг» и «Лион» в полуфинале. Против них два гранда — «ПСЖ» и «Бавария».
На самом деле понятно, что эта Лига чемпионов слишком сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Когда только в одном матче решается судьба выхода, то это сильно влияет на команды. Обсудим матч «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».
Конечно же, «ПСЖ» сильнее. Скорее всего, «ПСЖ» выйдет в финал, а в матче будет забито много голов, но я понял, что в этой Лиге чемпионов нельзя ставить на то, что случится «скорее всего». Надо рисковать. Риск явно приносит хорошие деньги.
Фаворит — «ПСЖ», а ставить я буду на «Лейпциг», причём не на проход, а на чистую победу, потому что очень редко в этом розыгрыше доходит до дополнительного времени.
Не удивлюсь, если «РБ Лейпциг» сотворит ещё одну сенсацию. Ставлю на чистую победу «Лейпцига» с коэффициентом 4.30», — сказал Занозин.
Делайте ставки в "Бетмастере": конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 18 августа 2020
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:23
-
14:15
-
14:00
-
13:50
-
13:30
-
13:00
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30