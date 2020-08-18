«РБ Лейпциг» — «ПСЖ»: ставка Павла Занозина на игру 1/2 финала ЛЧ 18 августа

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ».



Ставка: победа «РБ Лейпциг» за 4.30.



«Как говорил Анатолий Бышовец, «только полный идиот может верить в то, что действительно происходит». Но это так. «Лейпциг» и «Лион» в полуфинале. Против них два гранда — «ПСЖ» и «Бавария».



На самом деле понятно, что эта Лига чемпионов слишком сильно отличается от того, что мы привыкли видеть. Когда только в одном матче решается судьба выхода, то это сильно влияет на команды. Обсудим матч «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».



Конечно же, «ПСЖ» сильнее. Скорее всего, «ПСЖ» выйдет в финал, а в матче будет забито много голов, но я понял, что в этой Лиге чемпионов нельзя ставить на то, что случится «скорее всего». Надо рисковать. Риск явно приносит хорошие деньги.



Фаворит — «ПСЖ», а ставить я буду на «Лейпциг», причём не на проход, а на чистую победу, потому что очень редко в этом розыгрыше доходит до дополнительного времени.



Не удивлюсь, если «РБ Лейпциг» сотворит ещё одну сенсацию. Ставлю на чистую победу «Лейпцига» с коэффициентом 4.30», — сказал Занозин.



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