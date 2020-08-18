«Краснодар» — «Арсенал»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

Сегодня, 18 августа, «Краснодар» примет «Арсенал» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.



Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Краснодар» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.