«Айлендерс» — «Вашингтон»: эксперты оценили шансы Овечкина забить Варламову в 4-м матче

19 августа в четвёртом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» встретится с «Вашингтон Кэпиталз». Начало игры — в 3:00 мск.



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.73, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.50.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» — «Вашингтон Кэпиталз» 19 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.25, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.79. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.



Итоговый успех «Вашингтона» идёт за 2.07, а успех «Айлендерс» — за 1.92. Ставки на гол Александра Овечкина принимаются за 1.72 (59%).



Счёт в серии — 3-0 в пользу «Айлендерс». В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».

«Айлендерс» — «Вашингтон». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук смогут избежать позора «Кэпиталз» лишились права на ошибку: Семён Варламов тащит, счёт в серии 0-3.