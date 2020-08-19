«Зенит» — ЦСКА: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Сегодня, 19 августа, «Зенит» примет ЦСКА в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 6.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.
Букмекеры не уверены, что матч 3-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72.
Если отличиться смогут обе команды, сыграет коэффициент 1.90.
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Красно-синие забивают в РПЛ уже восемь матчей кряду.
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