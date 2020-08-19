«Зенит» — ЦСКА: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА забьёт за 1.72.
«Центральный защитник Ярослав Ракицкий в матче 2-го тура схлопотал два «горчичника» и был удалён. Теперь украинец, ставший одним из лидеров обороны петербуржцев, пропустит следующий поединок. Семаку будет трудно придумать ему замену перед матчем с ЦСКА, поскольку Эмануэль Маммана отправился в «Сочи».
Прежде всего речь о продвижении мяча, компенсировать этот навык Ракицкого точно не удастся. Да и лишние перестановки в центре обороны перед большим соперником всегда неприятны. Ведь «армейцы» на старте сезона выглядят неплохо. И это на фоне травм лидеров атаки Чалова и Влашича. Последний, кстати, по словам главного тренера Виктора Гончаренко, скорее всего, сыграет с «Зенитом».
За два предыдущих тура красно-синие тоже набрали шесть возможных очков. Только вот соперники были менее именитые. В первом случае были обыграны вернувшиеся вместе с «Ротором» в элиту «Химки» (2:0), а во втором оставшийся ещё на один сезон в РПЛ «Тамбов» (2:1). Оба раза проблемы возникали.
Постепенно набирает кондиции новичок клуба нападающий Адольфо Гайч. Вряд ли стоит ожидать его появления с первых минут, но выйти во втором тайме и потолкаться с подуставшими защитниками петербуржцев он вполне может. Это будет только на руку быстроногим Кучаеву и Сигурдссону, которые в этом сезоне смотрятся неплохо.
На наш взгляд, букмекерский коэффициент 1.72 на гол ЦСКА сильно завышен. Всё же Ловрен до конца вряд ли успел притереться с партнёрами по обороне, а без Ракицкого будет вдвойне непросто. При этом стоит отметить, что «армейцы» забивают уже восемь матчей кряду в РПЛ и будут крайне мотивированы после разгромного поражения на своём поле в прошлом сезоне. Так что проверим гол гостей в предстоящем поединке».
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