«Лион» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч полуфинала Лиги чемпионов 19 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария».

Ставка: гол в первые 15 минут за 2.55.

«Бавария» пожинает плоды смелости немецких футбольных чиновников: Бундеслига вернулась раньше других топ-лиг. Закончилась соответственно тоже. В результате тренерский штаб имел время на проведение полноценного сбора перед Лигой чемпионов.



Плоды мы видим. «Лион» тоже хорошо готов, но тут играть придётся под сумасшедшим давлением. Ещё один важный момент — немцы свой четвертьфинал провели на сутки раньше. При высочайшей интенсивности футбола лишний день может значить многое. Ещё один плюсик в пользу фаворита.



Кроме того, «ткачам» откровенно повезло в прошлом раунде. Хосеп Гвардиола перемудрил со схемой и потерял около 60 минут, не желая признавать ошибку. Эдерсон мог действовать лучше в эпизодах со всеми тремя голами. Ну и эпичный промах Рахима Стерлинга по пустым воротам при счёте 1:2.



Составы соперников близки к оптимальным. Не будет только Бенжамена Павара, но это не новость. «Бавария» максимально близка к статусу футбольной машины. Она может ошибаться и пропускать: пара центральных защитников не отличается стабильностью, при стандартах в четвертьфинале было несколько неприятных эпизодов. И так далее.



Но при таком качестве игры свои три мяча она наверняка забьёт. Роберт Левандовски на месте, огневая поддержка у поляка сумасшедшая. Фаворит не любит раскачиваться и ждать у моря погоды. Наоборот — мюнхенцы всегда выдают агрессивный дебют в расчёте на быстрый гол, который позволит обозначить преимущество и деморализовать оппонента.



«Лион», может, и сумеет ответить, но одного гола для прохода такой «Баварии» точно не хватит. Проверим гол в первые 15 минут за 2.55. Простой факт — мюнхенцы забивали на стартовом отрезке в четырёх из пяти предыдущих поединков Лиги чемпионов! Сумасшедший показатель. Единственное исключение — 3:0 с «Челси» в Лондоне".