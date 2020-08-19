«Лион» — «Бавария»: где покажут матч 19 августа, кто победит, прогнозы и ставки букмекеров

Сегодня, 19 августа, «Лион» сыграет с «Баварией» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».
Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 13.0. Поставить на ничью предлагают за 7.60.
Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.
Проход «Баварии» идёт за 1.09 (88%), проход «Лиона» — за 7.60 (12%).
- 19 августа 2020
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