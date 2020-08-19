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«Лион» — «Бавария»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу

«Лион» — «Бавария»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию матча, по какому каналу
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19 августа «Лион» сыграет с «Баварией» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».

Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Лиона» оценён букмекерами коэффициентом 13.0. Поставить на ничью предлагают за 7.60.

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.02.

Проход «Баварии» идёт за 1.09 (88%), проход «Лиона» — за 7.60 (12%).

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