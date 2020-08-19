«Урал» — «Локомотив»: прогноз и ставка на матч 3-го тура чемпионата России

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Урал» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.78.

«Локомотив» с ходу выбился в лидеры РПЛ. Он за две игры после старта нового сезона сумел набрать все шесть возможных очков и сейчас замыкает топ-3. Сперва получилось обыграть казанский «Рубин» у него дома со счётом 2:0. Правда, со скандалом: в середине первого тайма перед вторым голом арбитр имел основания назначить пенальти после контакта Гильерме и Ивана Игнатьева.



Затем московскому клубу на родной «РЖД Арене» удалось оставить ни с чем «Краснодар» (1:0), с которым они в прошлом году боролись за второе место в чемпионате России. То есть за 180 минут не пропущено ни одного мяча, а это уже серьёзно.



Стоит отметить, что в обоих случаях москвичи смотрелись лучше своих оппонентов. В игре с казанцами лидер атаки «железнодорожников» Алексей Миранчук открыл счёт уже на 2-й минуте. А в игре с краснодарцами они были основательнее в атаке и могли даже выигрывать с большим счётом, если бы не голкипер Матвей Сафонов, который неоднократно спасал свою команду.



«Локо» справедливо идёт фаворитом в предстоящем поединке с «Уралом». Под руководством Марко Николича московский клуб показывает очень уверенную игру. За 10 последних официальных игр он ни разу не проиграл и пропустил всего лишь четыре гола. Солидные показатели.



Екатеринбуржцы же на старте пока выглядят вяло. Так что лобовая победа гостей за коэффициент 1.78 смотрится шикарно. Статистика личных встреч на нашей стороне. За девять последних поединков со «шмелями» красно-зелёные одержали семь побед и потерпели только одно поражение. Оборона у хозяев так себе, особенно при стандартах. Свои два гола фаворит наверняка сообразит".