«Уфа» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч 3-го тура РПЛ 19 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Спартак».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Спартака» за 2.48.

«Спартак» на старте сезона хорош. За два тура он добыл четыре из шести возможных очков и сейчас находится неподалёку от группы лидеров в турнирной таблице. Видно, что москвичи по-спортивному разозлились, так что мотивации им не занимать. Масло в огонь подливают неоднозначные судейские решения.



В первом туре красно-белые упустили победу на своём поле. Они принимали «Сочи», который остался в высшем дивизионе страны ещё на один год, и скатали с ним ничью (2:2). Но тут, разумеется, стоит вспомнить два пенальти в ворота хозяев. Один из них официально признан ошибочным, да и по другому сомнения имелись.



В последней же игре подопечные Доменико Тедеско оставили не у дел грозненский «Ахмат». Матч снова проходил в Москве на «Открытие Арене» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев. И тут нет никаких вопросов к москвичам: они имели солидное преимущество по ходу встречи и победили абсолютно по делу.



Против такого «Спартака» скромной «Уфе», которая пока далековата от своей прошлогодней версии, будет крайне непросто. После ухода нескольких исполнителей основы сыгранности явно не хватает, число ошибок возросло. При желании можно даже подумать над лобовой победой гостей за крепкий коэффициент 2.03. К слову, в прошлом сезоне красно-белые входили в топ-5 РПЛ по набранным очкам на выезде.



Также интересным вариантом выглядит индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча. Букмекеры дают на него привлекательные 2.48. Уфимцы за два тура умудрились достать из сетки своих ворот пять мячей, а подопечные Доменико Тедеско показывают впечатляющий футбол в атаке".