«Уфа» — «Спартак»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

19 августа «Уфа» примет «Спартак» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.



Букмекеры уверены, что матч 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.