«Уфа» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых победить в матче 3-го тура РПЛ
19 августа «Уфа» примет «Спартак» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.
Букмекеры уверены, что матч 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.
Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.
«Уфа» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Зобнин и Джикия накидают бывшему клубу Газизова
Красно-белые показывают хороший футбол, а «Уфа» за два тура пустила пять мячей.
- 19 августа 2020
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 18 августа 2020
-
22:15
-
20:45
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:50
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:50
-
14:45
Партнерский контент