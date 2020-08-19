Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Уфа» — «Спартак»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут

«Уфа» — «Спартак»: прямой эфир, где смотреть онлайн трансляцию, по какому каналу покажут
Ставки / Прогнозы 0

Сегодня, 19 августа, «Уфа» примет «Спартак» в матче 3-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.03. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Букмекеры уверены, что матч 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.76. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

«Уфа» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Зобнин и Джикия накидают бывшему клубу Газизова
Красно-белые показывают хороший футбол, а «Уфа» за два тура пустила пять мячей.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020