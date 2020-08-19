«Лион» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Лион» — «Бавария» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.
Ставка: «Бавария» забьёт 2 или 3 гола за 1.80.
«Друзья, я не знаю, можно ли играть в футбол лучше, чем играла «Бавария» против «Барселоны». Это был самый настоящий вынос тела – «Бавария» не останавливалась ни на секунду, знала, как ей надо действовать на футбольном поле. Сейчас «Бавария» самая настоящая немецкая машина – каждый делает, что должен, помогает друг другу, великолепная физическая форма. Может быть, на фоне «мёртвой» «Барселоны» «Бавария» здорово смотрелась, но она восхитила и впечатлила. Я не знаю, кто может эту «Баварию» на пути к трофею остановить.
Сейчас на пути будет «Лион», хотя многие предполагали, что это будет команда Гвардиолы «Манчестер Сити». Но «Лион» возмутитель спокойствия в этой Лиге чемпионов – снял с пробега «Ювентус», обыграл «Манчестер Сити», и вряд ли кто-то скажет, что незаслуженно, потому что план Руди Гарсии сработал. Для «Баварии» это очень хороший щелчок предупреждения игры «Лиона» против «Ювентуса» и «Манчестер Сити» — шапками закидывать соперника нельзя. Я думаю, что Флик и компания вряд ли допустят те ошибки, которые допустил Гвардиола в четвертьфинальном матче. «Бавария» безусловный фаворит, но не всегда же ей забивать 7 «Тоттенхэму», 8 «Барселоне» и 4 «Челси».
Я думаю, что оборона «Лиона» доказала свою состоятельность. Да, «Лион» слишком много сил оставил в игре против «Сити», но 2-3 гола, на мой взгляд, «Бавария» забить должна. Мой прогноз – индивидуальный тотал «Баварии» 2-3 гола в матче за коэффициент 1.80», — сказал Генич.
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