«Уфа» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч 3-го тура РПЛ

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Спартак».



Ставка: минимум 3 мяча в матче за 2.80.



«В третьем туре РПЛ «Уфа» дома примет московский «Спартак». Бывшая и настоящая команда Шамиля Газизова встречаются очно. Очень интересно посмотреть, как выступит команда Евсеева, которая, на мой взгляд, прогрессирует.



«Уфа» сейчас превращается из команды, которая постоянно ставила «автобусы», в клуб, который умеет и любит атаковать. Уфимцы начали часто забивать. Это не может не радовать.



Хотя пока «Уфа» начала чемпионат довольно средне. Она проиграла «Краснодару» со счетом 0:3. После этого этот клуб смог обыграть тульский «Арсенал» в равном матче – 3:2.



Я считаю, что если бы не судейский произвол в первом туре, то «Спартак» сейчас бы уверенно шёл с шестью очками в верхней части таблицы РПЛ. Команда Тедеско неплохо подготовилась к новому сезону. Выглядит она и в атаке, и в обороне достаточно хорошо. А учитывая то, что защита вечная проблема красно-белых, сейчас клуб идёт в правильном направлении.



Пока «Спартак» не проиграл в новом сезоне. В злополучном первом туре он сыграл вничью с «Сочи» — 2:2, а затем разобрался с «Ахматом», снова забив два мяча – 2:0.



Я думаю, у «Уфы» есть шанс забить сопернику в этом туре. А игроки «Спартака» также имеют все шансы отличиться в ворота хозяев поля. Моя ставка – тотал больше 2.5 гола. Думаю, играть соперники в этой встрече будут без автобусов», — сказал Калиниченко.



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«Уфа» — «Спартак». Прогноз: Соболев, Зобнин и Джикия накидают бывшему клубу Газизова Красно-белые показывают хороший футбол, а «Уфа» за два тура пустила пять мячей.