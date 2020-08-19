«Урал» — «Локомотив»: прогноз Александра Аксёнова на игру РПЛ

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Урал» — «Локомотив».



Ставка: победа «Локомотива» за 1.81.



«На первый взгляд кажется, что «Урал» явно выраженный аутсайдер, а «Локомотив» фаворит, но не всё так просто. Да, «Локомотив» всё время побеждает в последнее время, за исключением матча на Суперкубок, но все эти победы достаточно спокойные – где-то в один мяч, где-то вообще ничейный исход. Если очки команда Николича набирает, то существенного преимущества по голам нет.



«Урал» — команда, которая меняется. У команды новый тренер – Матвеев, ушёл Дмитрий Парфёнов после поражения в полуфинале Кубка России. Уральцы должны потихоньку вкатываться в этот сезон и отталкиваться от обороны. Уральцы будут очень аккуратно играть против «Локомотива», москвичи будут атаковать, не факт, что забьют много, но в итоге победят. Поставлю на чистую победу «Локомотива», тем более что в очных матчах с «Уралом» «Локо» играет неплохо и выигрывает», — сказал Аксенов.



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«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук, Николич и Смолов закрепятся в лидерах РПЛ За девять последних очных встреч с «Уралом» москвичи добыли семь побед.