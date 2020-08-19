«Зенит» — ЦСКА: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.68.



«Зенит» готовится провести первый поединок сезона в рамках Российской Премьер-Лиги на домашнем стадионе. Для чемпиона эта игра особа важна, так как в гости приедет принципиальный соперник – московский ЦСКА.



«Армейцы» неожиданно уверенно стартовали с двух побед. Последний такой старт завершился чемпионским званием лет так пять назад. Нельзя не отметить, что соперники были не настолько серьёзными, как у «Зенита», но тем не менее. Санкт-Петербург обыграл с одинаковым счётом «Ротор» и «Ростов» (2:0 и 2:0).



Перед сегодняшним матчем у москвичей есть серьёзные проблемы с составом. Если в дебюте команда легко справилась с соперниками без Николы Влашича, то сегодня его будет не хватать, если он не восстановится к игре, тем более вряд ли сыграет Чалов и Дзагоев, которого всё-таки догнала травма бедра в матче с «Тамбовом».



В «Зените» нельзя не отметить отсутствие Ракицкого, который добыл себе отгул, получив красную карточку в Ростове-на-Дону.



Я считаю, что в таком состоянии мало кому под силу обыграть чемпиона.



«Зенит» первые матчи провёл налегке и особо не включал обороты. Сегодня я жду как минимум повторение успеха лидера РПЛ в первых поединках», — сказал Мостовой.



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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отомстят Семаку с Дзюбой за 0:4 Красно-синие забивают в РПЛ уже восемь матчей кряду.