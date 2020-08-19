«Лион» — «Бавария»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария».

Ставка: гол Гнабри за 2.05.



«Удивительная Лига чемпионов! Как заметил один коллега, можно взять проигравших и между ними устроить свой междусобойчик, и будет достаточно круто, потому что повылетали топы, и «Лион» приложил к этому знаете какую руку – выбил «Сити», это было эпично.



«Бавария» не менее эпично разгромила «Барселону». Дело не в победе, а в том, как это случилось. Довольно крутой полуфинал – «Лион» абсолютно заслуженно так далеко прошёл. Немцам мы вообще должны быть признательны за то, что они первыми вышли из карантина – они красавцы. «Бавария» не проигрывает уже достаточно давно, она на всех произвела колоссальное впечатление в игре с «Барселоной», поэтому сложно представить, что у «Лиона» будут какие-то шансы. Хотя это сложно было представить и перед матчем с «Сити».



Я бы сосредоточил внимание на персоне. Мы все говорим про Роберта Левандовского. Он, конечно, в порядке, но есть ещё и Серж Гнабри. Это человек-гол в последнее время – в 8 матчах 7 голов. Забивает регулярно – 21 мяч в 44 встречах за «Баварию». Я думаю, что оборона «Лиона» будет в основном сосредоточена на Роберте, а вот Гнабри – тот человек, который может спрятаться и когда надо появиться. Думаю, что в этой результативной игре именно Серж будет тем человеком, который забьёт обязательно», — сказал Казанский.



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