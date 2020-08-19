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«Урал» — «Локомотив»: ставка Евгения Ловчева на игру 3-го тура РПЛ

«Урал» — «Локомотив»: ставка Евгения Ловчева на игру 3-го тура РПЛ
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч «Урал» — «Локомотив» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча в Екатеринбурге начнётся в 16:00 мск.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.80.

«Локомотив» все последние матчи играет по одной схеме: они забивают один гол и не пропускают. Отличается в основном один и тот же человек. Это Алексей Миранчук.

Сейчас «Локомотив» играет на выезде. Ещё и «Урал» будет раскрываться. Мне кажется, игра закончится победой железнодорожников», — сказал Ловчев.

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«Урал» — «Локомотив». Прогноз: Миранчук, Николич и Смолов закрепятся в лидерах РПЛ
За девять последних очных встреч с «Уралом» москвичи добыли семь побед.
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