«Динамо» — «Ростов»: прогноз Игоря Гамулы на матч 3-го тура чемпионата России

Известный тренер Игорь Гамула дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Динамо» — «Ростов».
Ставка: ничья за 3.18.
«Обсудим 3-й тур нашего чемпионата. РПЛ продолжается и набирает ход. Сегодня я делаю прогноз на матч «Динамо» — «Ростов».
Ну, что можно сказать? А сказать можно, что неудачно провели матчи и «Ростов», и «Динамо». «Динамо» не обыграло «Ротор», хотя имело большое преимущество. Много атаковали, имели много моментов, но не получилось.
«Ростов» играл с чемпионом. Сказать про унылую и скучную игру, конечно, нельзя. «Ростов» много атаковал, оборонялся тоже неплохо. Два гола были всё же необязательны, особенно пенальти, который был поставлен с помощью VAR. Они, наверное, выбили команду из колеи. Хотя «Ростов» сражался до конца, показывая хорошую игру. Могли они отыграться, но не получилось.
Что касается этой игры, то почти все футболисты у «Ростова» здоровы. У «Динамо» тоже. Команда обновилась и набирает ход, показывает быстрый хороший футбол.
Игра обещает быть интересной. Сложно тут спрогнозировать, какой результат получится. Я всё-таки думаю, что будет ничья. Такой мой прямой прогноз: команды сыграют вничью», — сказал Гамула.
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