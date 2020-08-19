«Зенит» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на центральный матч 3-го тура РПЛ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: «Зенит» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.83.
«Зенит» выдал в Ростове-на-Дону 2 разных тайма. В первом — команда Семака доминировала и создавала остроту у ворот соперника, а во втором — подсела, а «Ростов» давил. После удаления Ракицкого питерцам пришлось очень тяжело, но в эндшпиле они всё-таки забили второй мяч и взяли 3 очка.
ЦСКА, как и «Зенит», стартовал в РПЛ с двух побед. Два тура подряд забивает Кучаев, в игре с «Тамбовом» отличился и Шкурин, заменивший получившего травму Дзагоева. Но в концовке «армейцы» испытали серьёзные проблемы в защите, поэтому победа досталась им с трудом.
Один из главных вопросов перед этим поединком — сыграет Дзюба или нет? Если нет, то Семак снова может отказаться от навесов, как в игре с «Ростовом», и может попытаться обострять низом через Малкома и Дриусси. Если Артём сыграет, тогда мы увидим классический «Зенит» последних двух сезонов. Ну а если оборона ЦСКА не будет допускать детские ошибки, как это было на финише прошлого чемпионата, когда «Зенит» разгромил «армейцев» 4:0, тогда у них появятся шансы на положительный результат. Даже ничья на поле чемпиона в нынешней ситуации для москвичей — успех.
Я больше склоняюсь к закрытой ничьей, но всё же перестрахуюсь и поставлю на 1Х и тотал голов в матче меньше 2.5 за 1.83», — сказал Керимов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 19 августа 2020
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 18 августа 2020
-
22:15
-
20:45