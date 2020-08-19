«Зенит» — ЦСКА: прогноз Эльвина Керимова на центральный матч 3-го тура РПЛ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: «Зенит» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.83.



«Зенит» выдал в Ростове-на-Дону 2 разных тайма. В первом — команда Семака доминировала и создавала остроту у ворот соперника, а во втором — подсела, а «Ростов» давил. После удаления Ракицкого питерцам пришлось очень тяжело, но в эндшпиле они всё-таки забили второй мяч и взяли 3 очка.



ЦСКА, как и «Зенит», стартовал в РПЛ с двух побед. Два тура подряд забивает Кучаев, в игре с «Тамбовом» отличился и Шкурин, заменивший получившего травму Дзагоева. Но в концовке «армейцы» испытали серьёзные проблемы в защите, поэтому победа досталась им с трудом.



Один из главных вопросов перед этим поединком — сыграет Дзюба или нет? Если нет, то Семак снова может отказаться от навесов, как в игре с «Ростовом», и может попытаться обострять низом через Малкома и Дриусси. Если Артём сыграет, тогда мы увидим классический «Зенит» последних двух сезонов. Ну а если оборона ЦСКА не будет допускать детские ошибки, как это было на финише прошлого чемпионата, когда «Зенит» разгромил «армейцев» 4:0, тогда у них появятся шансы на положительный результат. Даже ничья на поле чемпиона в нынешней ситуации для москвичей — успех.



Я больше склоняюсь к закрытой ничьей, но всё же перестрахуюсь и поставлю на 1Х и тотал голов в матче меньше 2.5 за 1.83», — сказал Керимов.



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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отомстят Семаку с Дзюбой за 0:4 Красно-синие забивают в РПЛ уже восемь матчей кряду.