«Уфа» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Уфа» — «Спартак».



Ставка: «Спартак» выиграет и не пропустит за 2.75.



«Я ставлю на то, что «Уфа» не забьёт. Не верю я в гол хозяев, потому что оборона «Спартака» действует довольно-таки отлаженно. Думаю, московский клуб одержит сухую победу, так как она ему сейчас нужнее.



«Спартак» выше классом, чем предыдущий соперник «Уфы», тульский «Арсенал», поэтому он не даст ничего создать у своих ворот команде Евсеева. Плюс надёжно действует Максименко. Класса спартаковцев хватит, чтобы забить как минимум один мяч.



Они действуют внимательно в обороне, играют в три центральных защитника, поэтому «Уфе» придётся сложно. Разница в счёте зависит от того, насколько быстро «Спартак» забьёт. Если гол будет или в первом тайме, или в начале второго, то спартаковцы могут наколотить, а если позже, то возможна и минимальная победа. «Спартаку» главное – набрать три очка. Если он забьёт один мяч, то не станет сильно форсировать события. А так есть быстрые нападающие, которые смогут убегать, плюс за любое небольшое нарушение против «Спартака» в чужой штрафной будут ставить пенальти», — сказал Радимов.



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