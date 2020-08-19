«Зенит» — ЦСКА: прогноз Отара Кушанашвили на игру Российской Премьер-Лиги

Известный шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: ЦСКА не проиграет за 2.10.
«ЦСКА едет туда. После 0:44 в Москве на Песчаной улице надо, конечно, нанять киллера для Миллера. Но у нас денег не хватает нанимать киллера. К нему не подойдёшь — его охраняют, как сами знаете кого. Но мы можем отомстить на футбольном поле. Будет битва.
Мои пацаны, им по 18 лет. Это внебрачные дети Антонио Бандераса. Они такие молодые. Там в заявке не находится места даже Влашичу. Если Влашич не попадает в заявку и они блестяще играют, может, в Питере произойдет чудо? Кто-нибудь остановит этих людей?
Нужно команду из Питера остановить. Я неистово бьюсь со злом. Битва будет — просто пыль из-под копыт.
Прогнозирую исход с невероятным трудом. Вот каким мне видится идеальный исход этого противостояния: ЦСКА не проиграет, битва уровня Куликовской сечи, да простят мне историки такую высокую аналогию. Не проиграют — давайте сойдёмся на этой формулировке.
ЦСКА не проиграет в Питере команде, которая унизила мою команду в новейшей её истории так, как никто не унижал. Эти 44 мяча заставят моих парней спеть: «На асфальте мелом ты рисуешь слово — не осталось в Миллере ничего святого». В матче «Зенит» — ЦСКА ставлю на то, что ЦСКА не проиграет», — сказал Кушанашвили.
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