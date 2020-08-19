«Лион» — «Бавария»: ставка Виктора Гусева на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария».



Ставка: обе забьют за 1.75.



«Сегодня я предлагаю вам прогноз на полуфинальный матч Лиги чемпионов. В Лиссабоне сыграют «Лион» и «Бавария».



«Бавария» — это монстр, мощь, прессинг и индивидуальное мастерство, слаженность. Это команда, которая может вынести со счётом 8:2 из Лиги чемпионов саму «Барселону». «Бавария» в нынешнем розыгрыше победила в девяти матчах подряд. У мюнхенцев ещё есть и один лишний день отдыха в сравнении с «Лионом».



В этой ситуации я бы поставил на проход «Баварии», но на этот вариант очень низкий коэффициент. Поэтому давайте искать слабости немцев, если они вообще есть.



Для «Баварии» это пятый полуфинал за последние пять лет. Но ни разу они в финал не выходили за эти годы. Для «Лиона» это второй полуфинал, предыдущий был 10 лет назад, как раз с «Баварией». Тогда мюнхенцы победили 3:0 и 1:0.



Если у «Баварии» девять побед подряд, то у «Лиона» статистика совсем другая: четыре победы, две ничьи и три поражения. Более того, «Лион» ни разу не побеждал в двух матчах подряд. В 1/4 финала «Лион» достойно выиграл у «Ман Сити» со счётом 3:1. Но, наверное, вы согласитесь, что англичане сами упустили победу и свой шанс.



Давайте посмотрим на забитые мячи. Конечно, впечатляют цифры «Баварии». У Левандовского 14 голов в восьми матчах. Можно, кстати, поставить на его гол, но снова низкий коэффициент. Отмечу, что в восьми из девяти матчей ЛЧ «Бавария» забивала больше двух мячей. Да, свои козыри есть и у «Лиона». Может выйти на замену и забить Дембеле. Мы знаем, что Депай — бомбардир, у него шесть голов в семи матчах. Может быть, сконцентрируемся и на этом.



Статистика говорит о том, что, даже забивая семь-восемь мячей, «Бавария» может пропустить. Защита часто допускает ошибки. А «Лион» — это стремительные и быстрые контратаки, в которых команда может добиться успеха. Исходя из этих соображений, я поставлю на то, что обе команды забьют», — сказал Гусев.



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«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».