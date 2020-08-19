«Ахмат» — «Ротор»: прогноз Владислава Радимова на игру 3-го тура РПЛ

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ «Ахмат» — «Ротор».



Ставка: ТМ 2 за 1.99.



«Я не могу сказать, что в «Ахмате» что-то изменилось, всё-таки южная кровь играет свою роль, дисциплину привить сложно. Посмотрим, насколько удастся выстроить игру Талалаеву.



Волгоградцы, наоборот, очень сильно изменились после выхода в РПЛ, и застёгнутый на все пуговицы «Ротор» весьма тяжёл для вскрытия. Думаю, что будет очень мало моментов с обеих сторон и, соответственно, мы увидим не больше двух мячей в этой игре. Я сыграю на тотал меньше 2.



Я не считаю «Ахмат» фаворитом в предстоящей встрече. «Ротор», например, достойно смотрелся против «Зенита», во 2-м туре волгоградцы на выезде сыграли вничью с «Динамо» (0:0). «Ротор» не дал динамовской атаке развернуться, так почему он должен позволить развернуться атаке «Ахмата»? «Ротор» вполне может сыграть на контратаках, так как у него есть быстрые форварды», — сказал Радимов.



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