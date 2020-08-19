Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Лион» — «Бавария»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов 19 августа

«Лион» — «Бавария»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги чемпионов 19 августа
Ставки / Прогнозы 0

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов 19 августа.

Ставка: крупная победа «Баварии» за 2.49.

«19 августа 2020 года. Лиссабон, стадион имени Жозе Алваладе. Полуфинал Лиги чемпионов УЕФА – «Лион» против «Баварии». Уверен, такую пару полуфиналистов в нынешнем, единственном в своём роде, «коронавирусном» розыгрыше ЛЧ никто не ожидал.

Никто не ожидал, что лионский «Олимпик», поставленный на седьмое место в досрочно завершённом (ещё в середине марта) чемпионате Франции и не попавший на будущий сезон в еврокубки, сумеет пройти в 1/8 финала «вечного» итальянского чемпиона – «Ювентус» с легендарным Криштиану Роналду – 1:0 (дома), 1:2; а в четвертьфинале выбьет «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, который считался безусловным фаворитом не только этой пары, но и всего турнира – 3:1!

Могучую «Баварию» представлять нет смысла, могучей «Баварией» можно только восхищаться и поражаться, которая в четвертьфинале разорвала в клочья «Барселону» с Лео Месси – 8:2 (!), установив рекорд Лиги (Кубка) чемпионов УЕФА по количеству мячей, забитых на этой стадии соревнований.

Не буду оригинален, если скажу, что вижу явным фаворитом в этой паре немецкую команду – немецкую супермашину по производству голов, побед и титулов.

Однако всё-таки напомню: и про «Титаник» в своё время говорили, что его не потопить даже господу богу», — сказал Елагин.

Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов
Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020