«Динамо» — «Ростов»: прогноз Эльвина Керимова на встречу 3-го тура РПЛ

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Динамо» — «Ростов».



Ставка: «Ростов» не проиграет и минимум 2 мяча в матче за 2.15.



«У «Динамо» были все шансы стартовать в сезоне с 2 побед, но после успеха в Екатеринбурге в матче с «Уралом» дома москвичи не смогли одолеть дебютанта РПЛ «Ротор». Впереди игра с более серьёзным соперником — «Ростовом», который, как и «Динамо», совсем скоро стартует в квалификации Лиги Европы.



Ростовчане проиграли «Зениту», хотя могли как минимум взять одно очко. Попади Мамаев по воротам с 5 метров при счёте 0:1, всё могло сложиться по-другому. Снова вышел только на замену Роман Ерёменко, который является главным придумщиком в составе команды Валерия Карпина. Если он набрал форму и будет готов играть с первых минут против «Динамо», шансы гостей на победу возрастут.



Любопытно, что «Динамо» является неудобным соперником для ростовчан в последние годы: только 1 победу жёлто-синие одержали над москвичами в 5 предыдущих матчах. Не знаю, смогут ли они победить в этот раз или нет, но я склоняюсь к тому, что «Ростов» в предстоящей встрече не проиграет, а игра получится результативной. Мой прогноз — Х2 и тотал голов больше (1.5) за 2.15», — сказал Керимов.



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«Динамо» — «Ростов». Прогноз: Мамаев, Ионов и Карпин не смогут прервать неприятную серию За восемь последних встреч с «Ростовом» дома бело-голубые проиграли один раз.