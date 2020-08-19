«Зенит» — ЦСКА: прогноз Ильи Казакова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2019/2020 «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: победа «Зенита» и минимум 3 мяча в матче за 2.74.



«Пришло время делать ставки на матчи РПЛ. В центре внимания очередного тура игра в Санкт-Петербурге «Зенит» — ЦСКА.



Мы знаем, что не будет играть Ракицкий, знаем, какие перманентные кадровые сложности есть у «армейцев». Глядя на линию, мне кажется самым интересным взять коэффициент на исход матча и тотал. Речь, разумеется, идёт об основном времени. Ставка на победу «Зенита» при тотале более 2.5 голов – хороший коэффициент 2.74. Я рекомендую взять именно его, потому что я думаю, что «Зенит» дома всё-таки выиграет у ЦСКА, судя по тому, как всё недавно развивалось в матче с «Ростовом».



ЦСКА, конечно, здорово начал этот сезон, но если сравнивать «скамейку», глубину состава и «скамейку» игроков, то «Зенит» в этой паре фаворит. Конечно, чудеса бывают, но очень сложно «армейцам» играть в неопределённом состоянии. Здесь есть загвоздка с одной и другой стороны – непонятно, будет ли играть Дзюба, будет ли играть Влашич. Но даже с учётом всех неопределённостей ставлю на победу «Зенита» и тотал больше 2.5», — сказал Казаков.



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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отомстят Семаку с Дзюбой за 0:4 Красно-синие забивают в РПЛ уже восемь матчей кряду.