«Лион» — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 19 августа

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария».
Ставка: победа «Баварии» в обоих таймах за 2.30.
«Лион» и «Бавария» преодолели огромный путь к полуфиналам, поэтому сегодня не намерены останавливаться на достигнутом. Если немцы были в числе фаворитов, то французов вряд ли кто-то здесь ждал.
«Ткачи» наконец-то смогли добраться до четвёрки сильнейших в Европе, несмотря на то что проиграли Суперкубок Франции «ПСЖ» (0:1, П) и прошли «Ювентус» только за счёт гостевого гола. Ждать ли чуда?
Думаю, что чуда не случится и французы с гордостью будут называть себя полуфиналистами, а не финалистами. Класс футболистов сильно различается, а все эмоции остались в поединке с «Манчестер Сити» (3:1).
Баварцы подготовились к текущему розыгрышу главного еврокубка, поэтому даже 8:2 против «Барселоны» вполне можно объяснить. Не расслабится ли клуб после грандиозного разгрома?
Скорее всего, мюнхенцы на победной волне начнут атаковать с первых минут встречи и забьют быстрый гол. Это позволит контролировать ход встречи и добить соперника под конец.
Мой прогноз — победа «Баварии» в обоих таймах за 2.30», — сказал Павлюченко.
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