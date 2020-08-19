«Лион» — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 19 августа

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Лион» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» в обоих таймах за 2.30.



«Лион» и «Бавария» преодолели огромный путь к полуфиналам, поэтому сегодня не намерены останавливаться на достигнутом. Если немцы были в числе фаворитов, то французов вряд ли кто-то здесь ждал.



«Ткачи» наконец-то смогли добраться до четвёрки сильнейших в Европе, несмотря на то что проиграли Суперкубок Франции «ПСЖ» (0:1, П) и прошли «Ювентус» только за счёт гостевого гола. Ждать ли чуда?



Думаю, что чуда не случится и французы с гордостью будут называть себя полуфиналистами, а не финалистами. Класс футболистов сильно различается, а все эмоции остались в поединке с «Манчестер Сити» (3:1).



Баварцы подготовились к текущему розыгрышу главного еврокубка, поэтому даже 8:2 против «Барселоны» вполне можно объяснить. Не расслабится ли клуб после грандиозного разгрома?



Скорее всего, мюнхенцы на победной волне начнут атаковать с первых минут встречи и забьют быстрый гол. Это позволит контролировать ход встречи и добить соперника под конец.



Мой прогноз — победа «Баварии» в обоих таймах за 2.30», — сказал Павлюченко.



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«Лион» — «Бавария». Прогноз: это вам не Стерлинг. Левандовски не пощадит французов Мюнхенцы уничтожили в четвертьфинале «Барселону», теперь их ждёт «Лион».