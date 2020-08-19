«Зенит» — ЦСКА: прогноз Александра Аксенова на игру РПЛ 19 августа

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — ЦСКА.
Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.68.
«Даже если бы у ЦСКА были все здоровы, матч с «Зенитом» всё равно бы получился очень и очень трудным. А так уже сейчас известно, что из-за проблем со здоровьем в Санкт-Петербурге не сыграют Алан Дзагоев и Фёдор Чалов. Плюс пока под вопросом участие в этой игре Николы Влашича. В общем, у ЦСКА жесточайший кадровый недобор, у Гончаренко пока нет возможности найти адекватную замену.
У «Зенита» тоже есть определённые трудности. Во-первых, по-прежнему не ясно, готов ли вернуться в игру Артём Дзюба — у него проблемы со спиной. Во-вторых, дисквалифицирован Ярослав Ракицкий. Это потери, которые тяжело восполнить даже при такой «скамейке», которая есть у Сергея Семака.
В любом случае «Зенит» является фаворитом. И мы помним, что предыдущий матч с участием этих команд завершился со счётом 4:0 в пользу питерцев, после чего эмоциональный срыв случился у Виктора Гончаренко. Впрочем, уверен, что такого же разгрома не будет. «Зенит» выиграет, но с меньшим преимуществом. Таким образом, мой прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА — победа питерцев с форой минус 1», — сказал Аксенов.
Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.
- 19 августа 2020
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:05
-
16:00
-
15:50
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:50
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:10
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:30
-
13:15
-
13:10
-
13:00
-
12:45
-
12:30