«Зенит» — ЦСКА: прогноз Александра Аксенова на игру РПЛ 19 августа

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксенов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — ЦСКА.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.68.



«Даже если бы у ЦСКА были все здоровы, матч с «Зенитом» всё равно бы получился очень и очень трудным. А так уже сейчас известно, что из-за проблем со здоровьем в Санкт-Петербурге не сыграют Алан Дзагоев и Фёдор Чалов. Плюс пока под вопросом участие в этой игре Николы Влашича. В общем, у ЦСКА жесточайший кадровый недобор, у Гончаренко пока нет возможности найти адекватную замену.



У «Зенита» тоже есть определённые трудности. Во-первых, по-прежнему не ясно, готов ли вернуться в игру Артём Дзюба — у него проблемы со спиной. Во-вторых, дисквалифицирован Ярослав Ракицкий. Это потери, которые тяжело восполнить даже при такой «скамейке», которая есть у Сергея Семака.



В любом случае «Зенит» является фаворитом. И мы помним, что предыдущий матч с участием этих команд завершился со счётом 4:0 в пользу питерцев, после чего эмоциональный срыв случился у Виктора Гончаренко. Впрочем, уверен, что такого же разгрома не будет. «Зенит» выиграет, но с меньшим преимуществом. Таким образом, мой прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА — победа питерцев с форой минус 1», — сказал Аксенов.



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«Зенит» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Гончаренко и Акинфеев отомстят Семаку с Дзюбой за 0:4 Красно-синие забивают в РПЛ уже восемь матчей кряду.